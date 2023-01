JMJ 2023. Maratona de oração nas dioceses de todo o país

O Comité Organizador Local (COL) da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 lançou o desafio a cada diocese portuguesa para fazer 24 horas de oração nos dias 21 e 22 de janeiro.

A iniciativa deverá iniciar-se às 15h00 deste sábado e terminar às 15h00 de domingo, 22 de janeiro.

Segundo um comunicado publicado na página oficial das jornadas, as 24 horas de oração serão rezadas a nível diocesano, podendo cada diocese optar pela dinâmica que melhor se adequar à sua própria realidade.

O objetivo desta iniciativa passa por convidar todos a rezarem pelos frutos desta Jornada Mundial da Juventude, bem como que cada um se aproxime de Deus com um coração renovado e reforce a sua devoção pelos patronos da JMJ Lisboa 2023.

Algumas das dioceses já revelaram onde vão desenvolver a iniciativa.

Em Lisboa, cada vigararia realizará as suas vigílias com adoração do Santíssimo, interrompidas apenas para a celebração da Missa. Na Guarda, há quatro Igrejas centrais, onde cada Comité Organizador Arciprestal (COA) dinamizará a iniciativa no seu Arciprestado.

Na diocese de Portalegre-Castelo Branco, a maratona de oração vai decorrer em cinco igrejas centrais: a Igreja de S. Lourenço, em Portalegre, a Igreja Matriz de Ponte de Sôr, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Abrantes, a Igreja Matriz da Sertã e a Igreja do Espírito Santo, de Castelo Branco.

Em Viana do Castelo, as 24 horas de oração serão rezadas na Capela do Carmelo de Sta. Teresinha.

A diocese de Bragança-Miranda tem um programa de oração que se distribui por toda a diocese, mas sobretudo, no Santuário de Nossa Senhora das Graças.

Já no Porto, em Santarém, e em Setúbal, a iniciativa será dinamizada pelas várias vigararias.

A Diocese de Viseu vai reunir-se na Capela do Instituto Jesus, Maria e José para as cerimónias de abertura e de encerramento destas 24 horas de oração.