Diocese do Porto. Morreu o padre Arlindo Magalhães

Morreu o padre Arlindo Magalhães, antigo presbítero da igreja do antigo Mosteiro da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia.

O funeral do sacerdote, que morreu esta na-feira, aos 79 anos, está marcado para sexta-feira às 10h00, na Igreja da Serra do Pilar. Preside o bispo do Porto, D. Manuel Linda.

O padre Arlindo Magalhães foi um dos pioneiros da formação católica em catecumenato. Era doutorado em Teologia Dogmática pela Universidade Pontifícia de Salamanca e foi professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica do Porto.



O sacerdote dedicou uma parte da sua vida a estudar São Gonçalo, sobre o qual escreveu a sua tese de doutoramento intitulada "São Gonçalo de Amarante, um vulto e um culto".

O padre Arlindo deixa outro trabalho em profundidade sobre a experiência dos Padres Operários - movimento iniciado em França nos anos 40 do século passado - que tem na obra "Padre Gaspar: A vida do trabalho e da pobreza", um exemplo dessa dedicação.



O livro, editado em 1998, é um retrato biográfico do padre Gaspar, um padre-operário que esteve na origem da criação da comunidade do Padrão da Légua, em Matosinhos.

O corpo de Arlindo Magalhães estará a partir das 11h00 desta quinta-feira, 19, na igreja da Serra do Pilar, estando previsto, no local, um momento de oração, às 21h30, promovido pela comunidade cristã de que ele era presbítero.