​Crianças pela paz escrevem aos primeiros-ministros

“Como é que podemos ajudar os nossos amigos que estão no meio da guerra?” A pergunta feita a crianças portuguesas, italianas e belgas, ligadas ao movimento dos Focolares, fez nascer a ideia: escrever aos chefes de governo dos respetivos países, cartas com um desenho ou um poema que fale da paz. “É um gesto de cidadania muito importante”, diz à Renascença Michela Vaz Patto, uma das dinamizadoras da campanha em Portugal.



“As crianças sentiram que não faz sentido continuar esta guerra e toda esta destruição, e lembraram-se de criar esta iniciativa, com os amigos, colegas e primos, de fazerem chegar aos vários primeiros-ministros um gesto, que pode ser um desenho ou uma poesia, por carta, num sinal de que é necessário mudar alguma coisa”, sublinha.

No caso de Michela, dá catequese a um grupo que também está a participar na campanha. “Ainda há pouco fui pôr no correio as cartas que ontem concluímos”. Foram 12, “umas com desenhos muito negros, mas com uma luz ao fundo, em que se vê uma esperança e muitos corações! Mas, sobretudo as frases que escreveram, 'nós precisamos da paz'… É engraçado dizerem isto, que estamos num país onde não há guerra. Há uma consciência da realidade”.