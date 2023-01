Torre dos Clérigos mostra “O Caminho dos Santos”

Em nota enviada à Renascença, a Irmandade afirma que “a exposição permite ao visitante descobrir 15 esculturas de madeira de cedro nacional, do tamanho de pessoas reais, algumas delas mais imponentes e maiores, com rostos, círculos e espirais (característica única do escultor)”.

A mostra, que pode ser visitada até 19 de março, comporta 15 esculturas de madeira de cedro, da autoria do escultor Paulo Neves e que, de acordo com Irmandade dos Clérigos, “recordam os 12 Apóstolos no percurso de santidade, mas também os peregrinos que hoje fazem o seu percurso e a sua história”.

De acordo com a instituição, as obras presentes na Igreja dos Clérigos interagem com os visitantes e representam “uma impactante e elegante forma com que Paulo Neves homenageia os milhares de peregrinos que se deslocam até Santiago de Compostela”.

Segundo o Juiz Presidente da Irmandade dos Clérigos, Padre Manuel Fernando, a mostra - a oitava desde que o espaço museológico dos Clérigos começou a ser valorizado com exposições temporárias, e primeira de 2023 - “reforça a vertente cultural da Igreja, da Torre e do Museu, num ano culturalmente muito intenso e que será marcado por inúmeras ações nos Clérigos ligadas à Jornada Mundial da Juventude, que implicará a presença de dezenas de milhares de jovens de vários países na cidade do Porto.