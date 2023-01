Cónego Américo Ferreira faleceu aos 89 anos

O Cónego Américo Ferreira, sacerdote da Diocese de Leiria-Fátima, faleceu aos 89 anos no Hospital da Universidade de Coimbra, onde estava internado desde a passada semana.

“O cónego Américo Ferreira foi um homem de trato muito cordial e de boa disposição, a quem agradava cultivar a amizade e a convivialidade. Por onde passou, deixou marcas inesquecíveis da sua relação, sensibilidade, entrega e qualidade do seu serviço e das suas palavras. A Igreja de Leiria-Fátima encontrou nele um generoso e dedicado ministro sagrado, polifacetado, com uma marca cultural indelével quer na escrita quer nas intervenções no património cultural diocesano”, lembra uma nota da Diocese de Leiria-Fátima.

O velório terá lugar na Igreja do Seminário de Leiria, onde o corpo estará em câmara ardente quarta-feira, a partir das 18h00.

A celebração exequial realiza-se quinta-feira, às 11h30 horas, na Sé de Leiria, presidida pelo bispo D. José Ornelas. O funeral segue depois para a igreja de Vermoil, onde haverá missa, às 15h00, seguindo-se o enterro no cemitério local.

Segundo o comunicado enviado à redação, Américo Ferreira entrou para o Seminário de Leiria, em 1945, tendo concluído o curso de teologia, em 1956. Foi ordenado presbítero na catedral de Leiria, por D. João Pereira Venâncio em 1956.

Em 1973, passou a integrar a equipa formadora do Seminário de Leiria, como prefeito e professor. De 1979 a 1982, frequentou a Universidade de Navarra (Pamplona, Espanha), onde concluiu o doutoramento em teologia, com a tese “A Eclesiologia de Francisco Carreira”.

Em 1984, foi nomeado reitor do Seminário de Leiria, função que desempenhou até 1996. Neste ano, aceitou a nomeação de chanceler da Câmara Eclesiástica, cargo em que se manteve até final de 2015, quando passou à condição de emérito. Em 1988, fora nomeado cónego da catedral de Leiria, integrando o respetivo cabido.

Colaborou ainda em múltiplas tarefas: lecionação da disciplina de religião e moral na Escola de Porto de Mós e de inglês, português e teologia, no Seminário de Leiria, capelão nas paróquias de Pombal, Vermoil e Meirinhas, juiz do Tribunal Eclesiástico, membro do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral Diocesano, diretor da revista “Leiria-Fátima – órgão oficial da Diocese”, membro das Comissões do Inventário Artístico, do Museu da Diocese de Leiria-Fátima e de Arte e Património Cultural.

A qualidade do seu serviço e a sua obra mereceram-lhe várias distinções: um louvor no serviço militar, o galardão do Município de Leiria, em 1987, e a medalha de prata de mérito municipal de Pombal, em 2006.