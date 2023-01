Novo bispo de Angra partilha das prioridades dos açorianos

O novo bispo de Angra, D. Armando Domingues, diz que as prioridades da diocese são as mesmas que a do povo dos Açores.

Na sua primeiro homilía, durante a Missa de Entrada Solene, este domingo, em Angra do Heroísmo, D. Armando Domingues começou por enumerar os desafios da "pobreza, cultura e formação, vocações, comunhão e da participação de todos", mas depois referiu três prioridades que já estão na agenda da diocese.

Primeiro, "o acolhimento e a valorização das pessoas", realçando que na Igreja "não há desconhecidos, há irmãos".

"É natural querer conhecer-vos e dar-me a conhecer, pois esta é a base da evangelização e de qualquer progresso: sem relação não se avança", referiu.

O novo bispo de Angra também realçou o Sínodo de 2023/24 "que aqui já fez caminho".

Recordando a frase do Papa Francisco, em que diz que o Sínodo "não é para produzir documentos, mas para suscitir sonhos", D. Armando Domingues pede uma vida da Igreja mais participativa, "menos clerical e mais capaz de compreender e dialogar com as novas culturas".