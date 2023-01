Ecumenismo. "O racismo é, tragicamente, parte do pecado que tem dividido os cristãos"

A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é assinalada, nos países do hemisfério norte, de 18 a 25 de janeiro. O tema deste ano - “Aprendei a fazer o bem, procurai a justiça” - foi retirado do Livro de Isaías. A escolha foi feita por um grupo de cristãos do Minnesota, Estados Unidos da América, que preparou os textos de reflexão para esta semana, e que partiu da sua própria experiência de discriminação e racismo, para alertar para a generalização de determinadas práticas.

“O pecado do racismo é evidente em qualquer crença ou prática que distinguem ou elevam uma ‘raça’ acima de outra. Quando isso é acompanhado ou sustentado por desequilíbrios no poder, o preconceito racial supera os relacionamentos individuais e atinge as próprias estruturas da sociedade, com a sistemática perpetuação do racismo”, lê-se na reflexão proposta, que não isenta de responsabilidade as igrejas e comunidades cristãs.

“A história mostra que, em vez de reconhecer a dignidade de todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, muitos cristãos frequentemente se deixam envolver por estruturas de pecado como a escravidão, a colonização, a segregação e a separação que feriram a outros na sua dignidade por questões raciais. Assim também dentro das Igrejas, muitos cristãos têm falhado no reconhecimento da dignidade de todos os batizados e têm desprezado a dignidade de seus irmãos e irmãs em Cristo, baseando-se em supostas diferenças raciais”.

Lembrando que “o racismo é, tragicamente, parte do pecado que tem dividido os cristãos entre si” e que “o preconceito racial tem sido uma das causas da divisão cristã que despedaçou o Corpo de Cristo”, o documento lembra as “ideologias tóxicas, como a Supremacia Branca e a doutrina da descoberta” que “têm causado muitos danos, particularmente na América do Norte”, e que “as Igrejas em muitas partes do mundo percebem como se acomodaram diante de normas sociais, e como se calaram ou foram cúmplices no que diz respeito à injustiça social”, o que exige mudança.