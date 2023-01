​Novo bispo de Angra recebido com “muito entusiasmo”

D. Armando Esteves Domingues toma posse, este domingo, como bispo de Angra, nos Açores. A missa solene de entrada da diocese está marcada para às 17h00 (18h00 em Lisboa) na Sé local.



À Renascença, o padre Ricardo Henriques, diretor do serviço diocesano de apoio à comunicação social, garante que a diocese açoriana está entusiasmada com a chegada do prelado.

“Naturalmente, a Diocese de Angra acolhe D. Armando, 40.º bispo da diocese, com muito entusiasmo, porque depois de passar mais de um ano em sede vancante, a presença do bispo é fundamental na estrutura e na organização da diocese. Há algum entusiasmo, como é natural quando há uma mudança.”

A missa solene de entrada de D. Armando Esteves Domingues na diocese de Angra está marcada para este domingo à tarde. O cortejo começa às 16h00, junto à igreja da misericórdia, e termina na Sé, onde decorrerá a eucaristia, explica o padre Ricardo Henriques.

“Junto ao Cais da Alfândega, junto à Misericórdia, ali se organizará um cortejo, que depois percorrerá a rua Direita e a rua da Sé, com as autoridades à frente. Depois, um cortejo litúrgico até à Sé, iniciando-se a eucaristia de apresentação do Sr. D. Armando à diocese”, indica o sacerdote.