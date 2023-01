Virgem Peregrina de Fátima vai viajar pela Europa, América e África

O Santuário de Fátima informa que 12 imagens da Virgem Peregrina de Nossa Senhora do Rosário de Fátima vão percorrer mais de 100 mil quilómetros por três continentes, num périplo que levará o ícone mariano a Itália, França, Angola, Brasil, Colômbia e Estados Unidos da América.

Até ao momento estão agendadas 15 deslocações, para este ano, com Itália a ser o país com mais peregrinações solicitadas junto do Santuário de Fátima.

De acordo com a informação disponibilizada, durante a Páscoa, a imagem peregrina nº 4 percorrerá várias dioceses italianas, na sequência da solicitação que chegou à Cova da Iria através do Movimento Mariano Messaggio di Fatima. Nesta presença está prevista uma paragem na paróquia de San Roberto Bellarmino, em Roma, de 13 a 21 de maio.

Durante o mesmo período litúrgico, a imagem nº 10 viajará até Milão, numa iniciativa do Apostolado Mundial de Fátima da Região da Lombardia.

Já a Virgem Peregrina nº 6 marcará presença, de 29 de abril a 15 de maio, na paróquia de Maria Santíssima Immacolata in Scauri, na região lacial de Gaeta, e, seis meses depois, de 7 a 15 de outubro, na paróquia de S. Sossio Levita e Martire.

As paróquias da periferia de Turim serão visitadas pela Virgem Peregrina nº 13 durante o mês de maio e, de 28 de abril a 8 de maio.

Por sua vez, a Imagem nº 7 estará na cidade de Veneza, na Comunidade Marciana e visitará, depois, a pedido do Movimento Ecclesiale Famiglia del Cuore Immacolato di Maria, várias dioceses italianas até ao mês de outubro.

Em Portugal, a Virgem Peregrina nº 2 vai estar na paróquia de São João Batista de Runa, em Torres Vedras entre os dias 10 e 25 de abril. Já no mês de julho, a pedido do Corpo Nacional de Escutas (CNE), visitará Lisboa, no período que antecede a Jornada Mundial da Juventude.

Na semana de 25 a 29 de setembro a mesma imagem estará em Coimbra, a pedido da Unidade Pastoral Salvista da Gândara.

A segunda Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima tem agendada uma viagem ao continente africano, durante o mês e maio, período durante o qual estará na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Luanda, numa presença que irá pontuar o 60º aniversário da paróquia e os 75 anos de presença dos Frades Menores Capuchinos em Angola.

No outro lado do Atlântico, a Virgem Peregrina nº 3 vai estar, de 26 de abril a 5 de julho, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Sumaré, São Paulo, Brasil, país onde a Imagem nº9 também marcará presença, de 28 de abril a 13 de junho, mais a norte, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Rio de Janeiro.

À América do Norte irão as imagens peregrinas nº 8 e nº 11, à paróquia de St. Mary’s, em Paterson, e à arquidiocese de Newark, respetivamente, ambas nos Estados Unidos da América.

Em curso estão as viagens da Virgem Peregrina nº 5 à diocese de Nanterre, em França, que iniciou a 1 de outubro último e se prolongará até 31 de agosto deste ano; e o périplo pelas dioceses da Colômbia, que se estende de maio de 2022 a maio de 2024.

De acordo com o Santuário de Fátima, em 2022 as imagens Peregrinas de Nossa Senhora de Fátima fizeram um número semelhante de viagens, numa peregrinação global que as levou: a paróquias de Portugal, Espanha, França, Itália, Ucrânia, Cáucaso, Estados Unidos da América, Nicarágua, Argentina e Chile.