Livro de antigo secretário pessoal de Bento XVI revela bastidores do Vaticano

O antigo secretário pessoal do Papa Emérito Bento XVI lançou um novo livro, esta quinta-feira, que relata os bastidores e a tensão do Vaticano.

O arcebispo Georg Gänswein recorda a eleição de Joseph Ratzinger para assumir o Pontificado, em 2005 e a sua decisão de, em 2013, renunciar.

A luta com a doença e debilidade dos últimos anos e as horas finais de Bento XVI também são descritas no livro.

O arcebispo fala ainda de algumas opiniões contrárias de Ratzinger a decisões ou posições do Papa Francisco.

O Vaticano não ofereceu comentários sobre o conteúdo do livro.