Bispos venezuelanos dizem que "povo é o verdadeiro protagonista da mudança”

Antes do pedido, Maduro explicou que “a Venezuela deve orgulhar-se dos líderes militares que tem, e de ter um sistema de liderança militar poderoso, honesto, ético, bolivariano, revolucionário e, mais do que nunca, profundamente chavista”.

“Já basta de sanções! Governo de Joe Biden, levanta todas as sanções criminosas contra a República Bolivariana da Venezuela. Já basta de sanções criminosas e oxalá abandonem as políticas da conspiração permanente, de acreditar que com uma ‘conspiraçãozinha’ aqui, agora, sim, vamos conseguir”, disse.

“Que levantem as sanções criminosas contra o povo da Venezuela. Já basta de sanções criminosas. Já basta de perseguição económica, de perseguição financeira”, disse o governante, que pediu ainda “liberdade económica, comercial, financeira”.

Segundo Maduro, o peso das sanções tem sido “muito grande” e o “impacto tem sido brutal” para o país, mas a Venezuela aprendeu “a fazer muito com muito pouco, a fazer muito mais com menos” e que isso se verá nos resultados económicos de 2022, ainda por divulgar.

Por outro lado, precisou que “durante os últimos oito anos, o imperialismo e os seus extremistas lacaios roubaram à Venezuela, dos seus bolsos, o valor de 411 milhões de dólares [378,7 milhões de euros] por dia”.

“Um roubo. Verdadeiramente criminoso”, acrescentou o chefe de Estado.

Entre os exemplos citados por Maduro está a queda de 99% das receitas petrolíferas do país, desde investimentos, à exploração, produção, comercialização, venda e cobrança.

“Todas as atividades locais estão sujeitas ao intervencionismo, perseguição e sanções com o objetivo de que a Venezuela não tenha os recursos que pode produzir livremente, que deve receber livremente, para investi-los na sua economia, nos direitos sociais do povo, no crescimento da sociedade”, frisou.

Durante a sua intervenção, Maduro insistiu que o seu Governo tem feito “um esforço gigantesco de resistência financeira à guerra híbrida que o imperialismo tem feito”.

“Não é uma guerra contra um homem, não! Não é contra Maduro, é contra um povo, é contra um país, é contra a tentativa de construir de forma soberana e independente o nosso próprio modelo político, cultural, social, tal como está definido na nossa Constituição”, disse.

Maduro precisou que até agora os EUA aplicaram “mais de 927 sanções, das chamadas medidas coercivas unilaterais, restritivas, punitivas, extorsivas contra um país”.

“A perseguição, o bloqueio, o roubo de bens, a confiscação do património nacional constituem graves violações dos Direitos Humanos de todos os venezuelanos”, disse.