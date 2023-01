Bispos do Haiti apelam aos gangues para calarem as armas

Os bispos do Haiti alertam a “comunidade internacional para a extrema gravidade da situação” no país e apelam aos “grupos ilegitimamente armados e a quem os financia”, para que “cessem a loucura assassina do ódio e do desprezo pela vida”.

“Silenciem as armas, abandonem a lógica diabólica e perversa das armas!”, imploram os bispos.

Numa mensagem, citada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), os responsáveis católicos defendem que é necessário investir na reorganização das infraestruturas, nos sistemas de saúde e de educação, bem como na mudança de mentalidade.

“Chegou a hora de reformar as instituições, sobretudo a Justiça; acabar com a cultura da impunidade, causa lógica da corrupção e da violência no país; assegurar um futuro melhor, no espírito de pertença a esta terra haitiana”, lê-se na mensagem.

Segundo os bispos, a emigração é uma das consequências dolorosas da crise que se vive no país.

“Muitas pessoas, por causa das condições insuportáveis no país, são obrigadas a se refugiar, ‘às pressas e a todo custo’, em territórios onde nem sempre são bem-vindas. Na vizinha República Dominicana, por exemplo, são submetidas a um tratamento indizível, que espezinha os princípios imperativos dos direitos humanos, do direito internacional humanitário e do direito dos refugiados, sobretudo do Acordo de 1999”, denunciam.