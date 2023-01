Salesianos. Padre Tarcízio Morais é o novo provincial de Portugal e Cabo Verde

O responsável mundial dos Salesianos, padre Ángel Fernández Artime, nomeou o padre Tarcízio Morais como o próximo provincial dos Salesianos de Portugal e Cabo Verde, para o sexénio 2023-2029.

A informação foi enviada nesta quinta-feira à agência ECCLESIA, em comunicado, pela congregação religiosa.

Atual diretor da obra salesiana de Setúbal, o padre Tarcízio Morais sucede, no cargo, ao padre José Aníbal Mendonça, estando a tomada de posse prevista para o próximo verão.

O novo provincial nasceu no dia 30 de maio de 1972, em Winnipeg (Canadá); professou pela primeira vez na Congregação Salesiana no dia 8 de setembro de 1990, em Vilarinho (Vila do Conde).

A ordenação sacerdotal decorreu a 17 de abril de 1999, em Bragança, sede da diocese de origem da sua família; em 2003 concluiu a Licenciatura em Ciências da Educação, na Universidade Pontifícia Salesiana (em Roma) e a especialização em Pedagogia para a Escola e a Formação Profissional, em 2005.

O padre Tarcízio Morais “exerceu diversas tarefas ao serviço da Província Portuguesa da Sociedade Salesiana, nomeadamente, de animação pastoral, como diretor de ciclo e coordenador da pastoral em Évora; formador e vigário do diretor na casa do Pré-Noviciado, no Porto; diretor pedagógico, vigário do diretor e diretor no Estoril, sucessivamente; diretor e pároco em Setúbal”.

A nota da congregação acrescenta que o novo provincial foi coordenador do sector “Escolas” e responsável do “Centro de Formação Salesianos”, conselheiro provincial e delegado provincial ao Capítulo Geral 27.

De 2017 a 2021, integrou a equipa do Conselheiro Geral para a Pastoral Juvenil, na Sede Central Salesiana (Roma) como responsável mundial das Escolas Salesianas e coordenador dos Delegados de Pastoral Juvenil da Europa.

“A grande paixão por Dom Bosco e pelos jovens, a experiência de animação e governo, a preparação e conhecimento sólidos, são alguns dos traços do testemunho de vida do padre Tarcízio Morais, que incutem na Congregação Salesiana muita serenidade e confiança”, conclui o comunicado.