Papa recebeu delegação da JMJ2023 e saudou "jovens peregrinos"

A organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) esteve no encontro a preparar o encontro que se realiza, em Lisboa, de 1 a 6 de agosto.



Na semana que marca os 200 dias até à JMJ 2023, uma delegação do Comité Organizador Local (COL) reuniu com o Dicastério dos Leigos, Família e Vida, e com a Secretaria de Estado da Santa Sé.

A delegação do Comité Organizador Local foi liderada por D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ.

“As várias direções do COL tiveram oportunidade de dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com o Vaticano, nas diferentes dimensões, para os eventos da Jornada”, refere a organização, em comunicado.

“Neste âmbito, foram também realizadas reuniões com os responsáveis pela organização das viagens do Papa, pela segurança e pela liturgia. A delegação portuguesa foi ainda recebida pelo Embaixador de Portugal junto da Santa Sé, Senhor Dr. Domingos Fezas Vital.”

D. Américo Aguiar esteve em audiência privada com o Papa, para enquadrar Francisco “naquilo que têm sido os trabalhos de preparação da JMJ, nomeadamente no que concerne às inscrições de peregrinos e a angariação de famílias de acolhimento e de voluntários”.

“O Santo Padre deu graças pelos jovens peregrinos de todo o mundo que já se inscreveram, renovando o convite de participação a todos”, conclui o comunicado.