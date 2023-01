Irmãs Reparadoras mostram Espaço Padre Formigão no Youtube

A Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima publicou no Youtube o primeiro episódio sobre o Espaço Padre Formigão, que, em Fátima, mostra a vida e a obra do Cónego Manuel Nunes Formigão, o fundador da Obra.

O vídeo foi produzido por Leopoldina Simões e Humberto Magro. Surge em forma de percurso pelo espaço, numa visita guiada pela assessora de comunicação, acompanhada dos comentários do diretor do departamento de estudos do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte.

Com este projeto, as Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima querem levar o conhecimento sobre o seu fundador a uma camada mais jovem da população. “Temos feito outras atividades, mas estamos também apostadas em divulgar e colocar nas redes sociais, no Facebook e no Youtube, episódios audiovisuais para chegar a uma camada mais jovem”, disse à Renascença a Irmã Paula Teixeira.

Para a superiora da Congregação esta é também “uma forma de evangelizar adaptada aos novos tempos” e de trazer novas vocações, embora esse não seja o verdadeiro intuito, mas “pode interpelar e ajudar os jovens a deixarem-se conduzir por estes modelos que são necessários à nossa sociedade”. Paula Teixeira salienta a importância do modelo de santidade do padre Formigão. “Uma vida de união com Jesus, um modelo de santidade que dá sentido, que dá felicidade e que pode ser atrativo”, considera a superiora da Congregação.



O padre Manuel Nunes Formigão conduziu as entrevistas aos três pequenos pastorinhos de Fátima, na sequência das aparições de Nossa Senhora.