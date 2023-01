“Saudades dos Cartuxos”. Exposição de fotografia chega a Reguengos de Monsaraz

“Saudades dos Cartuxos” integra imagens de alguns dos nomes mais representativos da fotografia contemporânea, nomeadamente de Eduardo Gageiro, José Manuel Rodrigues, Mark Power, Nacho Doce, Francisco Pereira Gomes, Jerónimo Coelho, Virgílio Ferreira e Paulo Catrica. As fotografias recordam a presença dos monges cartuxos, os afetos e a vivência do lugar.

Criada para assinalar a despedida dos últimos quatro monges cartuxos que viveram até 2019, no Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, em Évora, a exposição “Saudades dos Cartuxos” volta a ver a luz do dia, desta vez na Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz.

“Porque se tratava de lembrar a passagem dos cartuchos por Évora, procurei que as fotos fossem “habitadas”, isto é, que a exposição enunciasse a presença dos monges no Mosteiro, as dimensões espiritual e comunitária, o modo de vida intramuros”, refere o curador da exposição, José Alberto Ferreira, diretor Artístico do Centro de Arte e Cultura da FEA.

Para José Alberto Ferreira “a Cartuxa é fotografia, que a fotografia difundiu amplamente uma imagem da Cartuxa, e que assim se gerou um amplo conhecimento do lugar, nas suas múltiplas dimensões, pela imagem”.

O curador lembra ainda que “os fotógrafos aqui reunidos são, inequivocamente, os grandes protagonistas desse processo que inscreve a Cartuxa no inconsciente ótico de que o imaginário coletivo faz parte.”

“Saudades dos Cartuxos” vai estar patente até dia 27 de fevereiro na Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz, podendo ser visitada de segunda-feira a sábado, em horário de expediente.