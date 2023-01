Papa reza pela paz na Ucrânia perante imagem de “Nossa Senhora do Povo”

O Papa Francisco promoveu, esta quarta-feira, um momento de oração pela paz na Ucrânia diante da imagem de “Nossa Senhora do Povo”, uma imagem de grande devoção naquela região do leste europeu.

Foi no final da audiência geral desta quarta-feira que Francisco pediu aos presentes na Sala das Audiências Pontifícias, no Vaticano, que se unissem em oração pela paz. Seguiram-se alguns instantes de oração em silêncio, perante uma pintura colocada à direita do Papa.

Antes, e já no final da audiência, o Papa voltou a evocar a “atormentada Ucrânia” que está “sempre nos nossos corações”.

“Expressamos o nosso afeto, a nossa proximidade e a nossa oração por este povo que está a experimentar um sofrimento cruel”, pediu.

Francisco evocou também o exemplo de fé do Papa emérito Bento XVI. No momento da saudação aos peregrinos polacos, o Papa lembrou os últimos dias em que “demos graças a Deus pela pessoa, o ensinamento e o exemplo do Papa Emérito Bento XVI” e afirmou que “a sua fé estimula ao crescimento espiritual, baseado na verdade do Evangelho e no amor fraterno”.

Esta quarta-feira, o Papa começou um novo ciclo de catequeses, dedicado “a um tema urgente e decisivo para a vida cristã: a paixão pela evangelização, ou seja, pelo zelo apostólico”.

Francisco voltou a insistir na ideia de que a Igreja deve rejeitar o proselitismo e procurar ir ao encontro do outro, pois é assim que os católicos podem “testemunhar todos os dias a beleza do amor”.

O Papa deixou uma pergunta: “Nós, discípulos de Jesus, nós, Igreja, permanecemos sentados à espera de que as pessoas venham, ou sabemos levantar-nos, pôr-nos a caminho com os outros, procurar os outros?” e alertou para a existência de “cristãos fechados, que não pensam nos outros”.