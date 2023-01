Vinte anos de Missão País. "Somos chamados a liderar pelo exemplo"

A Missão País (MP) é uma das iniciativas mais emblemáticas e marcantes da Igreja em Portugal. Nasceu em 2003, com apenas 21 estudantes, e duas décadas depois continua a crescer em termos de inscrições. Este ano vai envolver mais de quatro mil estudantes universitários, espalhados em 64 missões, mas os que queriam participar eram muitos mais.

“Recebemos mais de 5.500 candidaturas, e temos acima de 4.000 inscritos… O diferencial são pessoas em lista de espera, o que só demonstra a vontade grande que há em fazer missão, mas ainda não conseguimos dar resposta à quantidade de missionários que quer participar”, contam à Renascença os chefes nacionais, Tomás Rodrigues e Mafalda Correia de Sá. Alunos de mestrado – a Mafalda em Psicologia Social e Cognitiva e o Tomás em Direito Forense - falam da “experiência marcante” que foi para ambos fazer MP, que “é mais do que um simples projeto de voluntariado”. Como chefes nacionais, admitem que é uma “responsabilidade acrescida” assumir o comando num momento tão especial: celebram o aniversário da Missão País em ano de Jornada Mundial da Juventude (JMJ), e já com normalidade. “O ano passado foi ainda tudo a meio gás, por causa da pandemia, mas este ano estamos muito contentes por podermos partir sem restrições (sanitárias), pelo menos até ao momento”, sublinham. A escolha do lema para cada edição da Missão País é um processo refletido e “rezado”. O deste ano é “Alegra-te! Ele está contigo”, e foi inspirado no Evangelho da Anunciação. “Tem tudo não é? Esta alegria do encontro que vai ser a JMJ, a ideia do caminhar está muito presente”, refere Mafalda. Tomás lembra que “muito da beleza da Missão País está na simplicidade daquilo que fazemos”, este ano com a JMJ no horizonte, e conscientes do contexto difícil em que o mundo se encontra, com a guerra na Ucrânia. “Somos constantemente chamados à liderança, à ideia de sermos líderes católicos, não no sentido político, mas da liderança pessoal e diária, seja na escola, no trabalho, ou connosco mesmo. Somos chamados a liderar pelo exemplo, darmos testemunho”. Mafalda lembra que o Papa Francisco pediu aos jovens que na preparação para a JMJ fossem missionários. “É bom sentir que esse contributo podemos dar”.

Uma marca na Igreja em Portugal Para assinalar os 20 anos da Missão País foi criado um podcast que dá a conhecer as histórias de vida de quem já participou no projeto. “Começámos em novembro, está para sair o quinto episódio”, conta Mafalda Correia de Sá. A ideia é dar a conhecer as “histórias de quem fez missão nestas duas décadas”, e há bons testemunhos do impacto que um projeto destes tem tido na vida dos jovens. Tomás dá o exemplo de uma estudante que “quando era mais nova foi missionada na localidade onde vivia, a Missão País foi lá, e gostou tanto que quando entrou na faculdade fez missão, e este ano é Chefe de Oração, o que é bonito. Mostra como a MP impacta gerações”. Este ano a tradicional Missa de envio não vai decorrer só em Lisboa. “Num exercício de unidade nacional, dividimos os símbolos da Missão País (Mãe Peregrina, Cristo Sorriso, a Cruz e os Terços missionários) pelo Porto, Coimbra, Lisboa e Madeira, e no dia 12 de janeiro, à mesma hora (19h30) irá celebrar-se a Missa de Envio nesses locais”. No caso de Lisboa, irá decorrer no Santuário de Shoenstatt, no Restelo, “para poderem conhecer o sítio de onde partiu originalmente a missão (em 2003), e onde está a Mãe Peregrina que nos acompanha”, explica Mafalda. A Missão País decorre sempre nesta altura de pausa letiva. De janeiro até meados de março, os jovens partem por uma semana para uma localidade diferente, onde desenvolvem ações de evangelização e solidariedade. O objetivo é que façam missão no mesmo local por três anos consecutivos. Durante a missão estão em contacto direto com a população, através da atividade ‘porta a porta’, mas vão também a escolas, lares e centros de dia. “Levamos a Mãe Peregrina, conversamos com as pessoas, fazemos companhia”, explicam. No final apresentam à comunidade uma peça teatral. “É o ponto alto da semana, muito aguardado quer pela comunidade, quer pelos missionários”, afirma Tomás, que para além de estudar Direito, é ator e faz Stand Up Comedy. Em 2022 chefiou esta área na Missão País, e garante que o teatro também é um “instrumento de oração”.