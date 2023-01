Papa pede a educadores para acrescentarem um novo conteúdo: a fraternidade

A Rede Mundial de Oração divulgou o habitual vídeo que o Santo Padre publica todos os meses, mas com um tema diferente. Desta vez, Francisco dirige uma mensagem aos educadores com uma proposta singular: "acrescentar um novo conteúdo ao seu ensino: a fraternidade".

“Cabeça, coração e mãos” são testemunhas da fraternidade que ajudam a ampliar o âmbito da atividade educativa, para que a educação não se concentre apenas no conteúdo”, diz.

Para o Papa, o educador é uma testemunha de fraternidade que não entrega apenas "seus conhecimentos mentais, mas as suas convicções, o seu compromisso com a vida". Desta forma, os educadores podem ser "escutados com muito mais atenção e serão criadores de comunidade”.

Francisco afirma que o educador “sabe manusear bem três linguagens”, “a da cabeça, a do coração e a das mãos, em harmonia”, fundamento para a “a alegria de comunicar”.