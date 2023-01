Caso Emanuela Orlandi. Aberta investigação ao desaparecimento de filha de empregado do Vaticano

O diretor do gabinete de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou esta segunda-feira que o promotor de Justiça do Vaticano, Alessandro Diddi, confirmou a decisão, indica o site Vatican News.

A jovem adolescente era filha de um funcionário do Vaticano e desapareceu no dia 22 de junho de 1983.

Em julho de 2019, o Vaticano anunciou a reabertura de dois túmulos no Campo Santo Teutónico, como resposta ao pedido da família de Emanuela Orlandi, mas o corpo da jovem não foi encontrado.

A Santa Sé informou na altura que nas escavações, tanto dentro dos muros do Vaticano, como na sede da Nunciatura na Itália, não foi encontrada “nenhuma estrutura óssea que remonte a um período posterior” ao final do século XIX.



Em abril de 2020, a Justiça do Vaticano determinou o arquivamento do caso que investigou os restos mortais encontrados no Campo Santo Teutónico, descartando qualquer relação com o desaparecimento de Emanuela Orlandi.



O caso foi aberto no verão de 2019 com a denúncia dos familiares da jovem, que indicava uma sepultura do Campo Santo Teutónico, no interior do Estado da Cidade do Vaticano, alegando que a mesma seria o túmulo de Emanuela.

Apesar do encerramento, a Justiça do Vaticano deixa à família Orlandi a possibilidade “de proceder, de maneira privada, a outras verificações adicionais sobre alguns fragmentos já encontrados e protegidos, em recipientes selados”.