Órgão de tubos da Igreja da Lapa volta a tocar após restauro

Por sua vez, a provedora da Irmandade da Lapa, Maria Manuela Rebelo, sublinha a “enorme importância da reabilitação do órgão de tubos da Lapa”, lembrando que o instrumento que “durante quase um quarto de século protagonizou momentos musicais brilhantes para a cidade do Porto, animou celebrações litúrgicas e encantou todos os que o puderem ouvir pelo que o silencio de quase três anos foi um silêncio doloroso, um silencio que se fez ouvir alto, no sentido negativo”.

O sacerdote mostra-se muito satisfeito com a reabilitação do órgão de tubos da Lapa, que, “sem dúvida, é um apelo”, pois “sabemos que há pessoas que se deslocam de longe para vir participar na missa e simultaneamente ouvir o órgão”. “Sei que desde Vila da Feira até Vila Nova de Famalicão veem pessoas cá”, reforça.

A presença de “Olivier Latry, talvez o artista com mais currículo existente nesta matéria no mundo”, insere-se “nessa vontade de voltarmos a ter a Igreja da Lapa no roteiro de elite cultural da cidade”, acentua.

Na apresentação do programa, reportando à grandiosidade do instrumento, o mestre de capela, Filipe Veríssimo, afirmou que nos dias de hoje “seria praticamente impossível” adquirir uma preciosidade como esta.

Um concerto de Olivier Latry, organista titular da Catedral de Notre-Dame de Paris, na quarta-feira, às 21h30, marca o arranque do programa de inauguração da reabilitação do órgão de tubos da Igreja da Lapa, no Porto.

Programa inclui homenagem ao cónego Ferreira dos Santos

Para além do concerto inaugural por Olivier Latry, “um dos maiores organistas vivos da atualidade”, que regressa ao Porto e à Igreja da Lapa, a provedora da Irmandade destaca a homenagem ao cónego Ferreira dos Santos, reitor emérito da Igreja da Lapa, marcada para dia 22 de janeiro.

“O cónego Ferreira dos Santos foi o pai deste órgão. Uma figura carismática na Diocese do Porto e no panorama cultural do país. Grande impulsionador do estudo da música sacra e responsável pelos órgãos da cidade do Porto e por este órgão da Igreja da Lapa. Desde que foi nomeado reitor fez nascer na comunidade a vontade da criação deste órgão e foi graças a ele que temos este órgão pelo que era de toda a justiça fazermos uma homenagem”, justifica.

Ferreira dos Santos quando, depois de estudar Música Sacra na Alemanha, volta ao Porto, dota a Sé da cidade com um coro (em 1971) e com um grande órgão de tubos (1985).

Depois de ser nomeado reitor da Igreja da Lapa, começa a mobilizar ideias, pessoas, recursos e vontades para a concretização do projeto do grande órgão de tubos da Igreja da Lapa, em 1995.

O cónego Ferreira dos Santos é considerado uma pessoa crucial para a música e a arte nacionais, tendo fundado posteriormente, na Universidade Católica, a Escola das Artes. É hoje em dia, reitor emérito da Igreja da Lapa.

O programa de inauguração da reabilitação do órgão de tubos da Igreja da Lapa prolonga-se por todo o mês de janeiro, tendo no dia 28 entre as 16h00 e as 17h30 prevista uma visita guiada, com miniconcerto e prova de vinhos opcional, e termina no domingo, dia 29 com um concerto de órgão por Filipe Veríssimo.

Foi a 5 de maio de 1991, que foi assinado na igreja o contrato de compra do órgão de tubos à firma alemã Georg Jann Orgelbau Meisterbetrieb, que seria inaugurado nos finais de maio de 1995.

O construtor, Georg Jann, considera o instrumento que se encontra na Lapa a sua obra-prima, tendo-se inclusive mudado para Portugal para ficar mais próximo dela.

O maior tubo do órgão é de madeira e mede entre 10 a 12 metros de altura. O tubo mais pequeno é de metal e mede 9 milímetros. O órgão de tubos da igreja da Lapa é o maior da Península Ibérica, possuindo um total de 4.307 tubos e um carrilhão de 42 sinos.

O grande órgão de tubos da Igreja da Lapa foi feito na Alemanha e demorou quatro anos a ser construído e quatro meses a ser colocado no coro alto da Igreja.