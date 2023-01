Brasil. Bispos católicos condenam “ataques criminosos ao Estado Democrático de Direito”

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) condena a invasão e destruição dos edifícios que simbolicamente representam o Estado brasileiro: as sedes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.

Numa curta mensagem, divulgada através das redes sociais e no seu site, a presidência da CNBB afirma-se “perplexa com as graves e violentas ocorrências em Brasília”, e pede “serenidade, paz e o imediato cessar dos ataques criminosos ao Estado Democrático de Direito”.