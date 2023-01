Papa reza pelas mães ucranianas e russas que perderam os filhos

Francisco não esquece o sofrimento causado pela guerra na Ucrânia e, no final do Angelus desta manhã, pediu especiais orações pelas mães que perderam os seus filhos na guerra. Mães de ambos os lados do conflito, que sofrem a perda dos seus filhos.



“Hoje, vendo Nossa Senhora que amamenta o Menino, no presépio, penso nas mães vítimas da guerra, dos soldados que caíram vítimas da guerra na Ucrânia. Mães ucranianas e mães russas. ambas perderem os filhos. É este o preço da guerra”, disse o Santo Padre. Dirigindo-se aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, Francisco deixou um pedido a todos: “Rezemos pelas mães que perderam os filhos soldados, quer sejam ucranianas, quer sejam russas.”

Não se esqueçam da vossa data do baptismo

Como é tradição, no domingo do baptismo do Senhor, o Papa batizou esta manhã 13 bebés recém-nascidos, na Capela Sistina.

Na homilia, Francisco agradeceu aos pais terem trazido os seus filhos “para os fazer entrar na igreja” e considerou ser este “um belo dia porque, geralmente, esquecemo-nos do dia em que fomos baptizados”.

Ao longo do seu pontificado, o Papa tem insistido na importância de os fiéis saberem e festejarem a data do seu baptismo e o mesmo pediu esta manhã aos pais das crianças que baptizou. “É como um aniversário, porque o baptismo faz-nos renascer para a vida cristã. Por isso, aconselho-vos a ensinar aos vossos filhos a data do baptismo. É um novo aniversário, que todos os anos o devem celebrar para agradecer a Deus a graça se serem cristãos”, afirmou Francisco.

No final da celebração, apesar das suas dificuldades em caminhar, o Papa juntou-se a todo o grupo para saudar e tirar um foto de família com todas crianças pequenas que ali estavam, mais ou menos barulhentas, irmãs e irmãos dos bebés recém-baptizados, que acompanharam os pais, nesta celebração na Capela Sistina.