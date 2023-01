Papa Francisco aconselha cristãos a celebrar da data do Batismo

Em Roma, o Papa Francisco batizou, na manhã deste domingo, 13 bebés, na Capela Sistina, como é tradição no domingo do batismo do Senhor, que a Igreja celebra hoje em todo o mundo.

Aos pais, o Papa deixou o conselho para que celebrem o batizado.

"Caros pais, obrigado por trazerem aqui os vossos filhos para os fazer entrar na igreja. É um belo dia porque, geralmente, esquecemo-nos do dia em que fomos batizados. É como um aniversário, porque o batismo faz-nos renascer para a vida cristã. Por isso, aconselho-vos a ensinar aos vossos filhos a data do batismo. É como um novo aniversário, que todos os anos o celebram para agradecer a Deus esta graça se serem cristãos", apelou.