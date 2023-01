"Perito em humanidade”. Arcebispo de Évora eleva "atos lúcidos e proféticos" de Bento XVI

Numa passagem pelo seu percurso de vida eclesial, D. Francisco Senra Coelho lembrou o Concílio Vaticano II, para assegurar que o Papa “soube ler nos apelos dos tempos a voz do Espírito Santo, e tudo fazer para que a Igreja não ficasse refém de uma certa tradição curta no seu alcance histórico e Patrístico, olhando mais para minudências do que para a sua própria matriz”.

À semelhança do apóstolo Pedro, a quem foi confiado “um ministério universal, sobre todos os membros da Igreja”, também o Papa Bento XVI “respondeu com toda a sua liberdade e, portanto, com todo o seu ser a esta chamada: “Senhor Tu sabes que eu te amo”, lembrou o prelado.

O arcebispo menciona as “inesquecíveis celebrações litúrgicas vividas em Lisboa, Fátima e Porto”, que levaram as pessoas a compreenderem “quão diferente era o homem Bento XVI, ao vivo, daquele que lhe pintavam os fabricantes de opinião pública”.

Nesse âmbito, destaca, “fica para sempre registado o seu abraço ao saudoso gigante do cinema Manuel de Oliveira, no contexto do seu encontro com a cultura realizado em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, quando da sua visita pastoral a Portugal em 2010”, por ocasião da celebração dos dez anos da canonização dos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, “talvez a visita pastoral que mais marcou o seu pontificado”.

“Perito em humanidade”, prosseguiu o prelado, “iluminava as mentes e os corações com a racionalidade da fé e com a proximidade da ternura de Deus aos vazios humanos”.

A visita a Portugal foi, assim, “uma festa e um gratificante encontro de muitos “afastados” com a Igreja”, observou D. Senra Coelho, num feito que só está ao alcance de “verdadeiros sábios, os únicos capazes de falar dos grandes temas complexos e exigentes da vida com linguagem acessível, simples e compreensível a todos”.

“Papa de Fátima”, não só quando, como cardeal Prefeito do Dicastério da Doutrina da Fé, interpretou o Terceiro Segredo, mas como quando, “no Santuário da Cova da Iria, nos assegurou que a mensagem de Fátima e o segredo continuavam atuais, em aberto e a ajudar a iluminar os novos tempos”, aludiu.

Na homilia, o arcebispo de Évora assinalou também o gosto do Papa emérito pela música clássica, sobre a qual dizia: “A música de Mozart encerra todo o drama humano”.

“Foi esse drama humano que ele tocou e compreendeu muitas vezes, iluminando-o com a luz do Evangelho. Foi desse drama que saiu vencedor, quando com toda a liberdade interior a 11 de fevereiro de 2013, perante o reconhecimento das suas limitações humanas abdicou do exercício do ministério petrino ao renunciar à diocese de Roma”, evidenciou D. Francisco Senra Coelho, no decorrer da eucaristia desta quinta-feira, na catedral de Évora.

O funeral de Bento XVI aconteceu esta quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, com o Papa Francisco a presidir à cerimónia. O seu corpo esteve na Basílica de São Pedro desde a última segunda-feira para que os milhares de fiéis que por lá passaram, pudessem despedir-se do Papa emérito.