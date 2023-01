O último adeus ao Papa emérito Bento XVI. Veja as imagens da cerimónia privada

Bento XVI tinha o desejo de ser sepultado na cripta destinada aos pontífices sob a basílica de São Pedro, mais precisamente no túmulo do seu antecessor, João Paulo II. Foi nesse local que esteve o Papa João Paulo II até 2011, ano em que foi beatificado.

"Que o seu rosto, para o qual se apagou a luz deste mundo, seja para sempre iluminado pela verdadeira luz, que tem em Ti a fonte inesgotável", refere a publicação do Vatican News, divulgando algumas fotografias que revelam a "deposição do corpo do Romano Pontífice no caixão".

Nas imagens, pode ver-se ser colocado um pano branco sobre a face de Bento XVI e vê-se o caixão de chumbo que protege a urna do Papa emérito.