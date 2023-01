Antigo padre da Madeira acusado de cinco crimes sexuais

O Ministério Público acusou um antigo padre da Madeira pela prática de cinco crimes sexuais contra menores. Anastácio Alves está desaparecido desde 2018, depois de ter sido informado que estava a ser investigado pelas autoridades e acabou por ser afastado formalmente das suas funções em junho de 2021.

Segundo o Porto Canal, que adianta que a acusação foi feita à revelia, o Ministério Público do Funchal não conseguiu notificar nem localizar o antigo padre, agora com 58 anos, que não foi ouvido no processo em que está acusado de quatro crimes de abuso sexual de crianças e um crime de atos sexuais com adolescentes.

Na acusação são descritos os abusos alegadamente cometidos por Anastácio Alves a uma criança de 13 anos, no qual o MP acusa o antigo padre de ter “plena consciência dos crimes que estava a praticar”.

O padre foi afastado, ainda em 2018, pela Diocese do Funchal, após tomar conhecimento da suspeita de abuso sexual, numa medida cautelar que levou à abertura de um processo eclesiástico, que culminou na expulsão da igreja católica.

Antes deste processo, o antigo padre já tinha sido investigado em dois casos semelhantes de abuso sexual.