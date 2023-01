AIS denúncia onda de ataques contra cristãos na Índia

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) denúncia uma onda de ataques contra cristãos, com agressões a fiéis e vandalização de templos, na Índia.

“Desde há várias semanas que o estado de Chhattisgarh, com cerca de 29 milhões de habitantes e situado na região central da Índia, tem vindo a registar sucessivos ataques contra a comunidade cristã”, sinaliza.

O caso mais recente terá ocorrido na segunda-feira, dia 2 de janeiro, quando uma multidão atacou a Igreja do Sagrado Coração, em Bastar, onde “há uma significativa população de origem tribal, atirando pedras contra o edifício, arrombando a porta de entrada e destruindo tudo o que se encontrava no interior, incluindo uma estátua de Jesus Cristo”.

Segundo o pároco local, Jomon Devasia, em declarações à agência AsiaNews, “a situação é muito tensa”, acrescentando que “a igreja, que tem mais de 50 anos, foi reconstruída há cinco anos e agora está tudo destruído”.

De acordo com a AIS, desde há várias semanas que há uma crescente tensão com grupos radicais hindus a mobilizarem as populações instigando-as contra os cristãos. Em causa está a acusação de conversões forçadas por parte dos cristãos e a prática do que classificam como sendo uma “religião estrangeira”.

No início do mês de dezembro foram registados incidentes contra os cristãos em dezenas de aldeias no estado de Chattisgarh, com a destruição de três igrejas. Já no dia 27 de dezembro, registou-se um outro ataque, desta vez à Igreja de Santa Maria, na cidade de Mysuru, no estado de Karnataka. O interior do templo foi vandalizado, roubaram a caixa de esmolas e uma imagem do Menino Jesus foi destruída.