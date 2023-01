"Pude dar um último adeus". Basílica de S. Pedro continua a receber milhares de fiéis

A menos de 24 horas do funeral de Bento XVI, nota-se um aumento significativo do movimento na Praça de São Pedro. No terceiro e último dia do velório do Papa emérito, o número de fiéis continua a superar largamente as expectativas das autoridades.

Entre segunda e terça-feira, os números oficiais do Vaticano dão conta da passagem de 150 mil pessoas pela Basílica de São Pedro, numa derradeira homenagem a Bento XVI.

Francisca Durão é do Porto e viajou até Roma para celebrar a passagem de ano, "precisamente no dia 31" de dezembro, data em que faleceu o Papa emérito.

A portuense já planeava visitar a Basílica de São Pedro, mas foi surpreendida, "infelizmente", pela morte de Bento XVI. "Eu até pensei que fosse ter problemas ao aceder à Basílica, mas não. Livremente, pude dar um último adeus."

A portuguesa, que celebra 40 anos esta quarta-feira, assistiu à audiência-geral e ficou sensibilizada com as palavras de "união" do Papa Francisco. "Mas aquilo que mais me ficou foi a mensagem de aceitar a fragilidade como uma mais-valia. Achei muito bonitas as palavras."

Pelo meio-dia, já tinham entrado 24 mil pessoas na Basílica de São Pedro para velar Bento XVI. Até ao final desta quarta-feira, poderá ser batido um novo recorde de visitas à câmara ardente.