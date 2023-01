Morte de Bento XVI abre a porta a estatuto do Papa emérito

O funeral de Bento XVI realiza-se esta quinta-feira no Vaticano e poderá abrir a porta à criação de um estatuto para Papas eméritos.

Com a morte de Joseph Ratzinger, no passado sábado, será possível que a Santa Sé venha a definir um estatuto do Papa emérito, a pensar nos futuros Papas que decidam afastar-se devido ao avanço da idade, em vez de se manterem no cargo até morrer.

Os detalhes do funeral de Bento XVI já foram divulgados. A liturgia baseia-se, essencialmente, nas exéquias de um Papa reinante, com ligeiras modificações. Três pálios vão ser colocados no caixão de Bento XVI, juntamente com as moedas e medalhas cunhadas durante os seus anos de Papa reinante e um tubo de chumbo lacrado contendo um documento oficial escrito em latim descrevendo seu pontificado.

Como é tradicional para os pontífices, Bento XVI será colocado num caixão de cipreste que, segundo a tradição, foi a madeira utilizada para construir a Arca de Noé. O caixão será levado aos ombros desde a Basílica, onde o corpo esteve exposto nestes dias, e colocado no chão da Praça de São Pedro, em frente ao altar.