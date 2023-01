Marcelo encontra-se com o Papa Francisco em Roma

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar presente no funeral de Bento XVI, esta quinta-feira, no Vaticano, e terá um encontro com o Papa Francisco.

A informação foi avançada, esta quarta-feira, através de um comunicado publicado no site da Presidência da República.

O Palácio de Belém refere que o Presidente da República, acompanhado pela ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, assistirá esta quinta-feira, "pelas 9h30 locais, na Basília de São Pedro, no Vaticano, em representação do Estado Português, às exéquias fúnebres do Papa Emérito Bento XVI, deslocação esta tarde aprovada pela Assembleia da República".

"O Presidente da República terá um encontro, na Basílica de São Pedro, com Sua Santidade o Papa Francisco", adianta o mesmo comunicado.

Esta quinta-feira será dia de luto nacional em homenagem ao Papa emérito Bento XVI, que morreu no passado sábado, aos 95 anos.

Marcelo Rebelo de Sousa marcará presença nas cerimónias fúnebres de Bento XVI, “em representação do Estado português”.