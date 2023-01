Bento XVI na era digital. O que ainda não sabe sobre o Papa que inaugurou a primeira conta no Twitter

“Queridos amigos, é com alegria que entro em contato com vocês pelo twitter”. Foi desta forma que há 10 anos, o Papa Bento XVI publicava o primeiro tweet da conta @Pontifex, suspensa durante todo o período da ‘sede vacante’, mas reativada pelo Papa Francisco, depois da sua eleição em 2013.

Um gesto histórico e o pontapé de saída para um novo caminho de evangelização através das redes sociais a trilhar pela Igreja, proporcionado pelo Santo Padre que, paradoxalmente, era apelidado de “conservador”.

“O que vemos é um Papa não fechado, contrariamente à outra imagem dele, por exemplo, não fechado às novas tecnologias, mas como em tudo, não absorve essas coisas sem ter uma perspetiva critica e a partir dela, afirmar que não basta ocupar o espaço, estar na Internet ou nas redes sociais, mas é preciso dar esse testemunho e de uma forma evangelicamente fiel, dar testemunho da missão e da boa nova”, considera José Luís Ramos Pinheiro.

O administrador do Grupo Renascença Multimédia, juntamente com Isabel Figueiredo, diretora nacional do Secretariado das Comunicações Sociais da Igreja, Rita Carvalho, antiga jornalista e diretora de comunicação da Companhia de Jesus e do Portal dos Jesuítas, assim como Luis santos, Professor Auxiliar e investigador na área do digital do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, participaram esta quarta-feira, na Renascença, num debate sobre “Os desafios à comunicação com Bento XVI”, moderado pelo jornalista José Pedro Frazão.

Toda a reflexão do Papa Emérito sobre a comunicação, na opinião de Ramos Pinheiro, “não abandona a procura da verdade”, com um apelo constante à autenticidade da comunicação.

“O Papa apela à não construção de perfis artificiais, mas pelo contrário apela à autenticidade, à identificação e, com isso, também à liberdade das pessoas para se assumirem de forma autêntica nas redes sociais e não se esconderem nesses perfis artificialmente construídos”, destaca.

Por outro lado, assinala a relação “da palavra e do silêncio”, de resto, um dos temas de uma das mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais (2012), como instrumento que permite “estabelecer a importância da escuta, do silêncio”, sendo que “a valorização da palavra não passa tanto pela palavra excessiva, mas falar menos, de forma mais sábia, de modo que a palavra conjugada com o silêncio, seja verdadeiramente valorizada”.