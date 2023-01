​“Bento XVI foi um grande mestre de catequese”, diz Francisco

O Papa Francisco começou a Audiência Geral desta quarta-feira referindo-se a Bento XVI como “um grande mestre de catequese”.



Ao dirigir-se aos fiéis de várias línguas, reunidos na Aula Paulo VI, o Santo Padre pediu que todos se unissem “a quantos, aqui ao lado, prestam homenagem a Bento XVI” e dirigiu o seu pensamento ao Papa emérito, designando-o como “um grande mestre de catequese”.

Após prolongados aplausos dos presentes, Francisco acrescentou: “O seu pensamento perspicaz e gentil, não foi auto-referencial, mas eclesial, pois sempre quis acompanhar-nos ao encontro com Jesus. Jesus, o Crucificado Ressuscitado, o Vivente e o Senhor, foi a meta para a qual o Papa Bento nos conduziu, levando-nos pela mão. Que ele nos ajude a redescobrir em Cristo a alegria de acreditar e a esperança de viver.”

No final da reflexão, hoje dedicada à importância do discernimento e acompanhamento espiritual, o Papa aludiu, de novo, a Bento XVI. Na saudação aos fiéis da Alemanha, Francisco recordou palavras do Papa alemão - “Quem crê nunca está só!” -, para acrescentar que “quem tem Deus como Pai tem muitos irmãos e irmãs”.

"Nestes dias experimentamos de modo particular como esta comunidade de fé é universal e não acaba, nem sequer com a morte.”

Em língua espanhola, Francisco acrescentou que "Bento XVI foi um grande catequista que nos ajudou a descobrir a alegria de crer e a esperança de viver em Cristo".