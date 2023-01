Pastoral do Turismo promove jornadas nacionais em Coimbra

A reflexão sobre o rumo do turismo, "no contexto da evangelização e da promoção do setor junto das instituições religiosas" é um dos objetivos das V Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo, a realizar em Coimbra, em fevereiro.

Promovidas pela Pastoral do Turismo - Portugal (PTP), a iniciativa, que terá lugar no Seminário Maior de Coimbra, de 02 a 04 de fevereiro, deverá ser aberta pelo Prefeito do Dicastério para a Evangelização, Rino Fisichella.

"A caminho de uma Pastoral Laudato Si" é o tema genérico das Jornadas, com o padre Miguel Lopes Neto, diretor da PTP a considerar que a preocupação é olhar "para as questões relacionadas com o turismo religioso sem preconceitos e sem um enclausuramento em torno de limites já sem grande sentido".

"Importa abordar, com clareza, as questões da sustentabilidade, do diálogo intercultural, da comunicação, do envolvimento da comunidade religiosa e não só, como caminho para mostrar uma identidade que é a identidade dos cristãos católicos", acrescenta o sacerdote.