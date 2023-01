Bento XVI tão criticado, mas tão amado pelo povo

A estupefação com os números não é só da parte da organização vaticana - cujas previsões iniciais apontavam para muito menos gente - mas é também dos jornalistas que, nestes dias, se concentram na zona do Vaticano (há cerca de 600 profissionais acreditados para acompanhar as exéquias do Papa emérito).

Presenças significativas

Apesar das exéquias contarem só com a presença de duas delegações oficiais, a da Alemanha e a de Itália, vários chefes de Estado já confirmaram a sua presença, incluindo os presidentes de Portugal, da Polónia, da Hungria, os reis da Bélgica e a rainha Sofia de Espanha, entre outros.

Numerosa é a presença de delegações ecuménicas, no total 23, com especial destaque para a representação do Patriarca de Moscovo, através do Metropolita Antony di Volokolamsk, responsável pelas relações exteriores do Patriarcado de Moscovo; e também da representação da Grécia, com a presença do Metropolita Ignatios di Dimitriade.

Uma nota divulgada pelo Vaticano refere que, nas exéquias de quinta-feira, além dos cinco cardeais que compõem a Capela Papal, conceberam também 120 cardeais e 400 bispos.

Presença especial será a do arcebispo emérito de Hong-Kong, o cardeal Joseph Zen, de 90 anos, preso no ano passado, acusado de participar num fundo humanitário (agora dissolvido) que, segundo a acusação, oferecia assistência e ajuda a manifestantes pró-democracia.

Em prisão domiciliária e com o seu passaporte confiscado, o cardeal Zen pediu para vir ao funeral de Bento XVI e a autorização judicial terá sido concedida pelo tribunal, nesta terça-feira. Vai poder sair do país por apenas cinco dias.

Segundo referem as agências internacionais, nas últimas horas, o cardeal Zen publicou um artigo a elogiar o Papa emérito como um “grande defensor da verdade”, agradecendo o contributo que deu à Igreja chinesa. “Ele não podia aceitar nenhum compromisso”, escreveu, referindo-se a uma carta que Bento XVI escreveu em 2007 aos fiéis da Igreja na China, onde pedia ao governo comunista de Pequim o respeito pela liberdade religiosa.