A dois dias do funeral de Bento XVI, aceleram os preparativos na Praça de São Pedro

É uma praça de São Pedro irreconhecível em relação ao dia de ontem, em que a afluência excedeu largamente as expectativas das autoridades. Ao todo passaram pela Basílica de São Pedro, em Roma, 65 mil visitantes, o dobro do previsto e mais do que aqueles que são esperados no dia do funeral de Bento XVI.

As filas de acesso ao local onde jaz o Papa emérito, que morreu no sábado passado, aos 95 anos -- quer para os checkpoints de segurança quer depois, já dentro da praça, para aceder à basílica -- são muito mais pequenas, as pessoas circulam com grande facilidade.

Assim que entram na Praça de São Pedro chegam à porta da basílica em dois a três minutos, quando na segunda-feira o tempo de espera era superior a uma hora.

O primeiro dia do velório de Bento XVI foi um teste de stress para as autoridades italianas. Sinal disso é que esta terça de manhã, pela primeira vez nestes dias, avistaram-se militares armados nas ruas. O exército italiano também aqui com uma presença dissuasora, dando apoio à operação policial que gere as entradas na Praça de São Pedro.