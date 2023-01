Esperadas 35 mil pessoas no velório e 60 mil no funeral de Bento XVI

De acordo com Frattasi, no dia do funeral são esperadas entre 50 mil e 60 mil pessoas: "Vai depender de várias variáveis, incluindo o clima, mas parece que vai ser bom", disse.

Assim, deverão assistir ao velório cerca de 35 mil pessoas e cerca de 60 mil deverão estar presentes quando o Papa Francisco presidir ao funeral do seu antecessor. A cerimónia, na quinta-feira, começará com uma missa exequial às portas da Basílica, celebrada pelo Papa Francisco.

Esta segunda-feira, o corpo do Papa emérito deixa a capela do Mosteiro Mater Ecclesiae, ficando exposto na Basílica de São Pedro, para veneração e último adeus dos fiéis.

A cidade de Roma espera receber cerca de 35 mil pessoas durante o velório do Papa Bento XVI e cerca de 60 mil no funeral, que se realiza na quinta-feira, segundo estimativas divulgadas pelo autarca da cidade, Bruno Fattasi.

Por razões de segurança, o espaço aéreo sobre a Praça de São Pedro estará interdito no dia do funeral. Além disso, haverá um reforço de agentes que patrulham as ruas e de equipas médicas, assim como 118 postos de ambulância.

A cidade de Roma terá também um aumento dos meios de transporte para assegurar uma organização eficiente em termos de deslocação na cidade.

"O transporte público será reforçado e haverá duas áreas de intercâmbio, uma no metro de Anagnina e outra no metro de Laurentina, para que as pessoas que venham com os seus próprios meios de transporte possam estacionar longe da Praça de São Pedro", explicou Fattasi.

Está ainda prevista a gestão e regulamentação da chegada maciça dos fiéis à Praça de São Pedro para prestar homenagem e dizer o seu último adeus a Bento XVI, com o objetivo principal de evitar possíveis debandadas humanas.

Bento XVI morreu no sábado, último dia de 2022, aos 95 anos.