Corpo de Bento XVI já está na Basílica de São Pedro

Assim, deverão assistir ao velório cerca de 35 mil pessoas e cerca de 60 mil deverão estar presentes quando o Papa Francisco presidir ao funeral do seu antecessor. A cerimónia, na quinta-feira, começará com uma missa exequial às portas da Basílica, celebrada pelo Papa Francisco.

Esta segunda-feira, o corpo do Papa emérito deixa a capela do Mosteiro Mater Ecclesiae, ficando exposto na Basílica de São Pedro, para veneração e último adeus dos fiéis.

A cidade de Roma espera receber cerca de 35 mil pessoas durante o velório do Papa Bento XVI e cerca de 60 mil no funeral, que se realiza na quinta-feira, segundo estimativas divulgadas pelo autarca da cidade, Bruno Fattasi.

De acordo com Frattasi, no dia do funeral são esperadas entre 50 mil e 60 mil pessoas: "Vai depender de várias variáveis, incluindo o clima, mas parece que vai ser bom", disse.



Confirmam-se as presenças oficiais dos chefes de Estado da Alemanha e de Itália. O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, também já manifestou a sua intenção de comparecer na cerimónia.

Por razões de segurança, o espaço aéreo sobre a Praça de São Pedro estará interdito no dia do funeral. Além disso, haverá um reforço de agentes que patrulham as ruas e de equipas médicas, assim como 118 postos de ambulância.