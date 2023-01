Vaticano ainda não confirmou, mas Marcelo diz que vai ao funeral de Bento XVI

Leia também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que vai a Roma, na quinta-feira, para as cerimónias fúnebres do Papa Emérito Bento XVI, ainda que, até ao momento, o Vaticano não tenha dado qualquer indicação de que no funeral venham a estar presentes outros chefes de Estado, para além dos de Itália e Alemanha.

Marcelo Rebelo de Sousa avançou a ida a Roma em declarações à RTP no Brasil, onde se encontra para a tomada de posse do novo Presidente Lula da Silva. Até ao momento, a notícia ainda não foi confirmada pela enviada especial da Renascença ao Vaticano.

“Sim, vou e venho no mesmo dia, mas em princípio irei a Roma. Há outros chefes de Estado que também vão”, declarou o Presidente da República.

O Papa Emérito Bento XVI morreu este sábado, às 9h34, anunciou o Vaticano. Tinha 95 anos.

A partir de segunda-feira, dia 2 de janeiro, a urna será exposta para a visita dos fiéis na Basílica de S. Pedro.

O funeral realiza-se na quinta-feira, dia 5. Segundo a informação inicial avançada pelo Vaticano, só estariam representadas as delegações oficiais da Alemanha e da Itália.

[notícia atualizada às 9h00]