Papa na missa de Ano Novo: "A chave da esperança é Maria"

“O ano, que se abre sob o signo da Mãe de Deus e nossa, diz-nos que a chave da esperança é Maria,” disse o Papa na homilia da missa de Ano Novo, que celebrou esta domingo, na Basílica de São Pedro.

“E hoje, confiemos à Mãe Santíssima, o amado Papa emérito Bento XVI, para que o acompanhe na sua passagem deste mundo para Deus”, completou

Na solenidade de Santa Mãe de Deus que a Igreja hoje celebra, Francisco sublinhou a importância da Avé Maria, a oração “mais familiar e doméstica que acompanha o ritmo dos dias, os momentos mais duros e as esperanças mais ousadas”.

O Papa garantiu que a Mãe de Deus responde sempre, escuta os nossos pedidos e abençoa-nos com o seu Filho nos braços e dá-nos esperança. “E, no início deste ano, precisamos de esperança, como a terra precisa de chuva”, comentou.

O Papa pediu que se reze à Mãe, “de modo especial pelos filhos que sofrem e já não têm a força de rezar, por tantos irmãos e irmãs atingidos pela guerra em muitas partes do mundo, que vivem estes dias de festa na escuridão e ao frio, na miséria e no medo, submersos na violência e na indiferença!”

Neste Dia Mundial da Paz, o Santo Padre lembrou que “para acolher Deus e a sua paz, não se pode ficar comodamente parado à espera que as coisas melhorem”.

Francisco diz que é preciso que nos levantemos e arrisquemos: “Hoje, no início do ano, em vez de ficarmos a pensar e esperar que as coisas mudem, será bom interrogar- nos 'Eu, neste ano, aonde quero ir? A quem vou fazer bem?' E hoje, face à preguiça que anestesia e à indiferença que paralisa, frente ao risco de nos limitarmos a ficar sentados diante dum ecrã com as mãos no teclado, os pastores desafiam-nos a ir, a comover-nos com o que acontece no mundo, a sujar as mãos na realização do bem, a renunciar a toda uma série de hábitos e comodidades para nos abrirmos às novidades de Deus, que se encontram na humildade do serviço, na coragem de prestar cuidados."

Para Francisco, o que realmente conta é Deus e os outros. Por isso, o Papa lamentou que muitos, “levados pela pressa ou pelo protagonismo”, não têm tempo para escutar a esposa, o marido, para conversar com os filhos, para lhes perguntar “como se sentem por dentro”, e não só como vão os estudos e a saúde.

“Faz muito bem deter-se a escutar os idosos, o avô e a avó, para ver a profundidade da vida e redescobrir as raízes. Sendo assim, perguntemo-nos se somos capazes de ver quem vive ao nosso lado, quem mora no nosso prédio, quem encontramos diariamente pela estrada”, afirmou.