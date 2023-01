“O grande teórico da Igreja”. Peregrinos de Fátima não esquecem Bento XVI

Admitindo que “não estava à espera” de tal gesto, Maria considera que o maior contributo de Bento XVI foi o facto de “saber aceitar as próprias falhas e lidar com elas e pedir perdão na altura em que achou que devia pedir.

E deu o exemplo do “testamento espiritual” que Bento XVI deixou e que considera que “de louvar, porque todos somos humanos, todos erramos e eu penso que ele foi a personificação disso, independentemente do cargo que se possa ocupar, como no caso dele, todos erramos e temos de saber lidar com essas falhas e saber pedir perdão quando tem de ser.”