Mais jornalistas, mais segurança, mais fiéis. Como se prepara a Praça de São Pedro para o funeral de Bento XVI

Até lá, e já a partir desta segunda-feira, milhares de fiéis poderão entrar na Basílica de São Pedro, entre as 09h00 e as 19h00, para se despedirem de Bento XVI, para prestarem a derradeira homenagem ao Papa Emérito cuja morte marcou o último dia de 2022.

Do lado de fora do perímetro da Praça de São Pedro, de frente para os 130 metros de altura da cúpula da Basílica de São Pedro, sucedem-se os diretos televisivos de jornalistas de vários países, estacionados na área reservada imprensa de onde será relatada para o mundo a história da cerimónia exequial que o Papa Francisco vai presidir na próxima quinta-feira de manhã.

Dentro e fora da Praça e, ao longo da Via Della Conciliazione, a larga avenida de onde se vê toda a Praça de São Pedro, a polícia já reforçou posições, seja com mais viaturas e mais agentes visíveis, seja de forma mais discreta com fitas de segurança que vão delimitar os espaços onde as pessoas poderão acompanhar o momento da despedida do Papa Emérito.

Ao final da tarde deste domingo, milhares de pessoas convergiram para o centro da praça, num misto de movimento turístico e de curiosidade para ver como correm os preparativos das exéquias do Papa Emérito, Bento XVI, que morreu este sábado aos 95 anos.

Estes não vão ser dias como os outros no local mais visitado da Cidade do Vaticano, por mais que, por hoje, o ambiente pareça o habitual num feriado de Ano Novo.

Mais jornalistas, mais polícia, estruturas metálicas que se montam do fora do perímetro da Praça de São Pedro.

A despedida simples de um "trabalhador da vinha do Senhor"

Desde o momento em que a Santa Sé anunciou a notícia, têm-se sucedido as demonstrações de carinho por Bento XVI, mas de uma forma mais particular na homilia da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, em que Francisco homenageou “amado” antecessor, confiando-o aos divinos cuidados maternos, assim como todas as pessoas que sofrem, sinalizando, assim, uma mensagem de esperança.

Seguiu-se o longo aplauso a Bento XVI após a recitação do Angelus que, como é habitual, ocorre às 12h00 locais (11h00 em Portugal).

A partir desta segunda-feira, Roma volta a despedir-se de um Papa, mas de uma forma diferente daquela a que a Igreja e o mundo se habituaram.

As exéquias de Bento XVI serão simples, tal como o próprio pediu no seu último desejo.

O Papa que, quando apareceu ao mundo no primeiro dia do seu pontificado, em 24 de abril de 2005, se apresentou como um “simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor”.