D. Manuel Clemente lembra o "moderno" Bento XVI, mas não esquece guerra com “efeitos mundiais”

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, lembrou Bento XVI como um “homem muito moderno”, numa missa em Dia Mundial da Paz em que não esqueceu a Guerra na Ucrânia e os seus “efeitos mundiais”.

Em Loures, D. Manuel Clemente começou por falar na “guerra que começou na outra ponta da Europa” e que “está muito difícil de resolver”, referindo que é necessário o interesse internacional para resolver o conflito.

“O que se está a passar nestes dias num país gelado, com temperaturas abaixo de zero, sem infraestruturas capazes porque foram destruídas, sem aquecimento… Eu nem imagino. Só quem lá está e as notícias que nos vão chegando é que nos podem dar alguma ideia”, disse.

D. Manuel Clemente lembrou ainda Bento XVI, que faleceu este sábado, um homem “muito moderno”, algo apreciado dentro da Igreja, recordando uma história por ocasião da visita a Portugal, em maio de 2010, quando era bispo do Porto.

“A certa altura, o Papa Bento XVI, com o desejo de se informar, pergunta: ‘Esta é a segunda cidade do país, não é?’ E eu disse: ‘Santo Padre, depende do sítio em que aterrar. Se aterrar aqui é a primeira.”