D. Manuel Clemente lembra o "moderno" Bento XVI, mas não esquece guerra com “efeitos mundiais”

“A certa altura, o Papa Bento XVI, com o desejo de se informar, pergunta: ‘Esta é a segunda cidade do país, não é?’ E eu disse: ‘Santo Padre, depende do sítio em que aterrar. Se aterrar aqui é a primeira", recorda.

D. Manuel Clemente falou ainda na “guerra que começou na outra ponta da Europa” e que “está muito difícil de resolver”, referindo que é necessário o interesse internacional para resolver o conflito.

“O que se está a passar nestes dias num país gelado, com temperaturas abaixo de zero, sem infraestruturas capazes porque foram destruídas, sem aquecimento… Eu nem imagino. Só quem lá está e as notícias que nos vão chegando é que nos podem dar alguma ideia”, disse.

O cardeal patriarca sublinha as palavras do Papa Francisco: "Ou nos comprometemos todos a resolver os problemas, que hoje são verdadeiramente globais, porque os vírus não têm fronteiras, nem as guerras. Ou resolvemos com um compromisso global sério, ou não se resolve".

Sobre os abusos na Igreja, um tema que marcou também o período do Papa Bento XVI, o cardeal patriarca de Lisboa sublinha que a Igreja quer "conhecer bem o problema para impedir que se suceda".

"Não tenho outra expectativa do que as informações que a comissão independente tem adiantado. Depois veremos o que se pode fazer com casos passados, alguns podem estar prescritos, outros podem ter dado uma volta positiva na vida, quer as vítimas como outros casos, de pessoas que corrigiram atitudes. Somos cristão, acreditamos no arrependimento e conversão. Veremos caso a caso", termina.