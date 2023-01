Comissão Nacional Justiça e Paz. “A paz social não se constrói sem justiça”

O presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, Pedro Vaz Patto, alertou para a necessidade de se dar prioridade aos mais desfavorecidos, que são quem mais sofre as consequências da inflação, na data em que se comemora o Dia Mundial da Paz À Renascença, Vaz Patto lembra que a "Paz social não se constrói sem a justiça" e que medidas a serem tomadas têm de ter em consideração quem mais depende de bens essenciais. “São fatores como este que levam a que quem mais sofre com a inflação sejam os mais pobres. As medidas que devem ser tomadas devem ter isso em consideração. Mesmo que não se consiga repor os rendimentos de todos, pelo menos aqueles que mais sofrem devem ser menos prejudicados”, diz. Em nota sobre a mensagem do Papa Francisco para este Dia Mundial da Paz, a Comissão Nacional Justiça e Paz sublinha que os desafios atuais só podem ser respondidos se houver “coragem de olhar a realidade sem a mascarar”.