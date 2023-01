Cardeal patriarca de Lisboa vai ao funeral de Bento XVI

Leia também:

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, estará no funeral do Papa Emérito Bento XVI na próxima quinta-feira, dia 5 de janeiro, apurou a Renascença.

A cerimónia do funeral do Papa será simples e sóbria, por determinação do próprio. A partir de segunda-feira, dia 2 de janeiro, a urna será exposta para a visita dos fiéis na Basílica de S. Pedro.

São esperadas cerca de 35 mil pessoas durante o velório do Papa Bento XVI e cerca de 60 mil no funeral, segundo estimativas do autarca da cidade.

Por razões de segurança, o espaço aéreo sobre a Praça de São Pedro estará interdito no dia do funeral.

Também na segunda-feira, a partir das 19h00, D. Manuel Clemente preside a uma missa de sufrágio pelo Papa Emérito Bento XVI na Sé Patriarcal. Celebração idêntica vai decorrer na Sé do Porto na quinta-feira, dia 5, às 19h00, e será presidida pelo bispo D. Manuel Linda.

O Papa Emérito Bento XVI morreu este sábado, às 9h34, anunciou o Vaticano. Tinha 95 anos.