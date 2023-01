"Bento XVI fez questão de arrumar o próprio quarto numa das visitas a Portugal"

No dia Mundial da Paz, o bispo do Porto D. Manuel Linda não esquece o trabalho e o exemplo que o Papa Bento XVI representou na construção da paz.

Em declarações à Renascença, o bispo do Porto diz que, à imagem de Bento XVI, os fiéis devem colocar a razão acima da emoção num esforço para que seja conseguida a paz. D. Manuel Linda refere-se a Bento XVI como alguém com um estilo de vida simples “e que não fazia ondas à sua volta”.

O bispo do Porto reforça que o Papa emérito deixou ainda várias homilias importantes sobre a paz e que mostrou o quão importante é saber perdoar os inimigos e reconciliar com as pessoas que são diferentes, recordando o contributo do Papa emérito na abertura do diálogo com outras religiões como a muçulmana. “Eu estou convencido que se não dermos passos em direção àqueles que são diferentes não encontraremos a paz”, diz D. Manuel Linda.

Mas a grande imagem a reter de Bento XVI, de acordo com o bispo do Porto, é a simplicidade. D. Manuel Linda confessa que privou várias vezes com o Papa Emérito, mas que a história mais curiosa e que é prova da simplicidade lhe foi contada já na casa episcopal por funcionários.

De acordo com o bispo do Porto, em 2001, o Papa Bento XVI, na altura cardeal Joseph Ratzinger, foi protagonista de uma lição de simplicidade. Conta D. Manuel Linda que D. Armindo, na altura bispo do Porto, pediu a duas funcionárias que limpassem o quarto de Bento XVI durante o período de pequeno almoço, nos dias em que ele ficasse na casa episcopal. Nesse ano o cardeal alemão estava de visita na cidade do porto para participar numa conferência na Universidade Católica.

No momento em que as funcionárias se preparavam para limpar o quarto foram surpreendidas quando se aperceberam que Bento XVI tinha ele próprio arrumado o quarto e deixado o mesmo tão limpo que as funcionárias chegaram a questionar D. Armindo, se o cardeal alemão tinha mesmo dormido na casa episcopal. D. Manuel Linda revela esta história como uma prova da simplicidade do papa Bento XVI, “ele que na altura era já um dos maiores pensadores do sec. XX”.

O bispo do Porto deixa o apelo a que todos os fiéis sigam esta simplicidade, sem esquecer as doutrinas de Bento XVI que sempre pediu à Europa que não perdesse os ideais e as raízes cristãs.