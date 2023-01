Aplausos para Bento XVI no final do Angelus

O Papa Francisco invocou, este domingo, no final do Angelus, a intercessão de Maria pelo Papa emérito Bento XVI.



“O início de um novo ano é confiado a Maria Santíssima, que hoje celebramos como Mãe de Deus. Nestas horas invocamos a sua intercessão, em particular pelo Papa emérito Bento XVI, que deixou este mundo na manhã de ontem."

Os fiéis presentes na Praça de São Pedro interromperam com aplausos. “Unamo-nos todos juntos, com um só coração e uma só alma, ao dar graças a Deus pelo dom deste fiel servidor do Evangelho e da Igreja”, prosseguiu Francisco.

Durante as saudações finais, o Santo Padre também recordou o Dia Mundial da Paz, que a Igreja sempre assinala a 1 de janeiro, por iniciativa de São Paulo VI.

“Neste dia, sentimos ainda mais forte e intolerável o contraste da guerra que, na Ucrânia e noutras regiões, semeia mortes e descrições. Todavia, não perdemos a esperança porque temos fé em Deus que, em Jesus Cristo, nos abriu a via da paz”. afirmou.

O Papa sublinhou o grito que se levanta no mundo inteiro de “não à guerra, não ao rearmamento” e pediu que os recursos sejam canalizados para o desenvolvimento, para a saúde, alimentação, educação e trabalho.

Ainda sobre este Dia Mundial da Paz, cujo tema deste anos é “Ninguém pode salvar-se sozinho. Juntos, recomecemos a partir de Covid-19 para traçar sendas de paz”, Francisco afirmou que “perante as crises pessoais e sociais que vivemos, perante a tragédia da guerra, somos chamados enfrentar os desafios do nosso mundo com responsabilidade e compaixão".