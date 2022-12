“Um pilar da Igreja”. Cristãos de Chaves enaltecem pontificado de Bento XVI

Leia também:

Com a comunidade reunida para a eucaristia vespertina, o padre Helder Sá, pároco da Paróquia de Santa Maria Maior, em Chaves, partilhou o sentimento de perda pela partida de Bento XVI e a gratidão pelo serviço que prestou à Igreja.

“Recebemos hoje a notícia da morte do Papa emérito Bento XVI e queremos agradecer a Deus e a ele por tudo quanto ele nos prestou. Foi um grande teólogo, um perito no Concílio Vaticano II, manifestou, depois, já quando Papa, através das suas reflexões nas encíclicas sobre as três virtudes teologais a vida de Jesus, a introdução ao cristianismo”, disse aos fiéis.

“Um grande intelectual, um grande pensador, mas um grande amigo de Deus e amigo dos homens. E, depois, muito humilde, quando sentiu que não era capaz, com as forças que tinha, para levar por diante a missão de ser Papa, resignou e viveu no escondimento, durante perto de dez anos, num convento, dedicado à oração e ao estudo”, acrescentou, desejando que “Deus também o recompense por tudo quanto fez por nós”.

Já à saída da eucaristia, Odete Alves, de 50 anos, disse à Renascença que Bento XVI “foi o Papa da fé, da razão, da justiça e do amor”.

“Foi um pastor que conjugou uma fé esclarecida com a razão, que busca no amor o parâmetro de decisão e de julgamento de todas as coisas”, explica, acrescentando que foi “um Papa em comunhão, em diálogo, também com a sociedade, com a cultura. Um Papa humilde, que é capaz de ceder o seu lugar no seu momento de incapacidade, de perplexidade perante a limitação”.