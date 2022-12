Testamento espiritual. Bento XVI agradece a Deus e pede aos católicos que "permaneçam firmes na fé"

“Permaneçam firmes na fé! Não se deixem confundir! Muitas vezes parece que a ciência - as ciências naturais por um lado e a pesquisa histórica (em particular a exegese da Sagrada Escritura) por outro - são capazes de oferecer resultados irrefutáveis, em contraste com a fé católica”, assinala o texto, escrito originalmente em alemão, a 29 de agosto de 2006, no segundo ano do pontificado de Bento XVI.

Bento XVI, conhecido pelo seu trabalho teológico, destaca no documento a “razoabilidade da fé”.

“Tenho vivido as transformações das ciências naturais desde tempos remotos e pude ver como, pelo contrário, desapareceram as certezas aparentes contra a fé, revelando-se não ciência, mas interpretações filosóficas apenas aparentemente devidas à ciência; assim como, aliás, é no diálogo com as ciências naturais que também a fé aprendeu a compreender melhor o limite do alcance das suas afirmações e, portanto, a sua especificidade”, refere.